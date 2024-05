Courteney veut un deuxième enfant, elle envisage de faire appel à une mère porteuse

Courteney Cox désire devenir une nouvelle fois maman. Mais à 49 ans, c’est un peu difficile d’en avoir. C’est pourquoi, l’actrice envisagerait de recourir à une mère porteuse lui permettant d’avoir cet enfant.

Selon Grazia UK, Courtney Cox veut coûte que coûte donner un frère ou une sœur à sa fille Coco. Courtney Cox est en couple depuis quelques mois avec Johnny McDaid et ils désirent tous les deux avoir un enfant ensemble. Une source confie au Grazia que Courtney et Johnny sont heureux d’être ensemble au point qu’ils désirent ardemment avoir un enfant.

La source ajoute que leur désire est à présent une priorité et que le couple compte sans plus tarder chercher une mère porteuse. En effet, l’actrice de 49 ans est consciente qu’elle n’a pas une forte probabilité de tomber enceinte c’est pourquoi elle envisage cette solution d’autant plus qu’elle veut rendre Johnny le plus heureux en lui offrant la chance d’être un papa.

L’envie de Courteney s’est amplifiée aussi suite à l’annonce de la grossesse de Christina McLarty qui est la compagne de l’ex de Courteney, David Arquette, avec qui elle avait eu sa petite Coco.