Khloé Kardashian est obsédée par l’idée d’être mère

Fonder une famille a été toujours été le rêve de Khloé Kardashian mais depuis qu’elle s’est séparée de Lamar, Khloé envisage d’avoir un bébé même en étant célibataire. Une idée qui ne plaît pas à sa famille.

Khloé Kardashian doit faire un choix important, soit d’attendre l’homme de sa vie afin de fonder une famille soit de ne pas l’attendre et avoir un bébé toute seule.

La jeune femme de 29 ans est très perturbée en ce moment, par l’écroulement de son mariage et par son problème de fertilité. Donc, elle voit son rêve de fonder une famille se démolir de plus en plus. Ce qui la pousse à envisager d’être une mère célibataire.

La petite soeur de Kim est obsédée par l’idée d’avoir un bébé comme ses deux soeurs. En voyant son neveu Mason et ses nièces Penelope et North, elle ne peut pas résister à l’envie de vivre le bonheur que ressentengt Kim et Kourtney Kardashian.

Khloé juge que comme ses soeurs elle peut avoir un bébé sans être mariée avec le papa du bébé et qui sait peut être qu’ils se marieront après avoir eu l’enfant. Elle estime également qu’elle pourrait être heureuse même si elle décide d’avoir un enfant seule, par insémination artificielle, comme l’a fait Monica Cruz.

