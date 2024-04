Etats-Unis: les tornades ont causé la mort d’au moins 18 personnes

Les autorités de l’Oklahoma et de l’Arkansas ont évoqué la mort de 18 personnes suite aux tornades abattant sur le le sud et le sud-ouest des Etats-Unis. Hier, les médias de l’Iowa ont parlé d’une mort supplémentaire.

On compte pour l’instant 19 victimes trouvant la mort suite aux tornades qui ont secoué plusieurs états des Etats-Unis dimanche mais un bilan officiel recense dans le sud-ouest et le centre du pays quinze décès en Arkansas, deux dans l’état d’Oklahoma et un autre dans l’Iowa.

Le nombre de blessés est très important également. Les tornades qui sont passées ont entraîné avec eux des maisons, voitures et arbres qu’elles ont éparpillé sur les routes bloquant ainsi la circulation. A coté des maisons détruites, d’autres ont été privées d’électricité. En effet, presque 15.000 foyers sont sans électricité depuis dimanche.

Les dégâts sont alarmants! des maisons se sont écroulées, des arbres étaient plantés dans des voitures, dans la route et des voitures ont été renversées.

Le pire reste à venir, puisque d’autres tornades sont attendues.Effectivement, les services météo avaient signalé que, dans le sud-est et le centre du pays, d’autres tornades pouvaient apparaître jusqu’à aujourd’hui dans le sud-est et le centre du pays.