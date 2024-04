Selena Gomez et Orlondo Bloom: le début de quelque chose ou une simple vengeance

Rien ne lie Selena Gomez et Orlando Bloom à part une vieille histoire avec leurs ex respectifs cependant ils se sont montrés ensemble et ont assisté à un spectacle ensemble…

Les rumeurs se déchaînent après une série de photos publiée sur le net, on y voit Selena Gomez et Orlando Bloom. On se demande directement que fait ces deux là ensemble?!

Il s’avère que la chanteuse et l’acteur ont été aperçus ensemble et dernièrement samedi au spectacle donné par l’humoriste Chelsea Handler et le plus surprenant c’est que les deux stars sont venues dans la même voiture et sont reparti dans cette même voiture.

Une sortie innocente ou une sortie annonçant le début de quelque chose sachant que ce n’est pas dans leur habitude de passer du temps ensemble?!

Comme Orlando est en plein divorce, séparé du mannequin Miranda Kerr et Selena fuit son Justin Bieber toxique qui lui a valu un séjour en rehab, il semble alors qu’une relation est en train de naître.

Mais en remontant en arrière on peut juger cette apparition comme le fait de rendre l’appareil à leurs ex respectifs qui se sont un peu trop rapproché il y a deux ans lors d’un défilé Victoria’s Secret. Même si Justin et Miranda ont démenti, il paraît que Orlando et Selena n’ont pas oublié…

