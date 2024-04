Vol MH370: Les autorités australienne envisagent de demander l’aide des sociétés privées

Face à la perte de patience des familles des victimes du vol MH370, l’Australie, qui coordonne les opérations de recherches des débris de l’avion, envisage d’intensifier les recherches en ayant recours à des sociétés privées.

Le Premier ministre australien a déclaré au cours d’une conférence de presse à Sydney que les recherches sous-marines pour retrouver l’épave du Boeing 777 de la Malaysia Airlines dans l’océan Indien vont s’intensifier. Tony Abbott a souligné qu’il est est difficile que des débris soient encore trouvé en surface.

En effet, il juge qu’après plus d’un mois et demi de la disparition de vol MH370, les composants de l’avion seraient enfouis au fond de l’eau.C’est pourquoi, les recherches sous-marines vont être renforcées et amplifiées. Le Premier ministre estime que si nécessaire, les recherches seront étendues à l’ensemble de la zone d’impact estimée, donc à environ 700 kilomètres sur 80.

Jusqu’à présent tous les efforts fournis n’ont pas mené les autorités australienne à leur but, c’est pourquoi elles envisagent de demander une aide supplémentaire auprès des sociétés privées afin de découvrir des débris et de mettre un terme à la souffrance des familles des victimes du vol M370. A bord du Boeing 777 de Malaysia Airlines se trouvaient 239 personnes.

