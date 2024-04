Jenifer est bel et bien enceinte, le sexe du bébé est toujours une énigme

Face à l’accumulation des rumeurs, Jenifer a tout simplement avoué! En effet, la chanteuse a mis un terme aux rumeurs en officialisant sa grossesse.

Depuis qu’on a remarqué que Jenifer troque ses robes moulantes contre des vêtements amples on a tout de suite suspecté l’apparition d’un ventre bien rond que la star voulait dissimuler. Mais si c’était vraiment son objectif malheureusement c’est raté car on ne peut pas passé à côté d’une aussi grande nouvelle!

Mais Jenifer a décidé de ne pas jouer au chat et à la souris et a mis terme aux différentes rumeurs en officialisant sa grossesse , c’est le magazine Elle qui l’a publié.

Maintenant qu’on sait qu’elle est enceinte, on ne peut s’en pêcher de se demander si c’est une fille ou un garçon. Malheureusement, on en sait rien et ce n’est pas Jenifer qui y répondra donc faudra encore attendre un peu pour savoir si son fils Aaron petit frère ou de la petite sœur.

Bien entendu le papa du deuxième enfant de Jenifer n’est autre que Thierry Neuvic un des acteurs du film Les Francis le premier film de Jenifer qui s’avère être une bonne actrice. En plus d’avoir décroché un bon rôle, elle a rencontré l’homme de sa vie.

