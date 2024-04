Kristen Stewart, trompée par une amie, ne supporte pas les rumeurs sur son ex

Kristen Stewart ne supporte pas du tout le rapprochement soudain entre Robert Pattison et Katy Perry. L’actrice se sent tromper une présumée amie.

Kristen Stewart n’arrive pas à tourner la page même si sa rupture avec Robert Pattinson date de l’année dernière, la jeune femme ne semble pas pouvoir oublier son ex. Seulement, Kristen oublie qu’elle est à l’origine de cette séparation car elle avait trompé Robert avec le réalisateur marié Rupert Sanders, une faute que Robert n’a pas pu pardonner.

A présent, Kristen regrette mais cela ne suffit pas. La star de Twilight souffre mais Robert ne la calcule plus. Il paraît que le jeune homme ne lui aurait même pas envoyé un message pour son anniversaire. Un détail qui torture l’actrice mais pas le seul vu que Kristen n’a pas du tout digéré le fait que son ex soit au festival de Coachella avec Katy Perry qui est censée être son amie. Kristen n’aime pas du tout ce rapprochement entre Katy et Robert même si Katy lui avait assuré dès la sortie des rumeurs que tout cela était faux.

Pauvre Kristen, elle est loin de se douter que ce n’est pas Katy Perry sa rivale mais l’amie de Katy, la styliste Cleo Wade avec qui l’acteur passe beaucoup de temps.

J’aime ça : J’aime chargement…