Réponses aux interrogations sur le paresseux

Les chercheurs ont constaté que l’estomac du paresseux est conçu spécialement pour être compatible avec son style de vie, la tête en bas.

On se demande bien comment le paresseux qui vit la tête en bas puisse manger normalement sans que son estomac ne bouge ou qu’il souffre au moins d’aigreur. Sachez que l’animal est bien comme il est! En effet, le paresseux a un abdomen adapté à son style de vie. Une étude explique que les entrailles du paresseux sont fixées sur ses côtes inférieures, ce qui permet aux poumons de ne pas être compressés. Il respire normalement car un système d’adhérences ne laisse pas son estomac et ses intestins opérer une pression sur son diaphragme .

Rebecca Cliffe, de l’Université de Swansea (Pays de Galles), co-auteur de l’étude publiée dans la revue Biology Letters de la Royal Society britannique indique que le contenu de l’estomac et de ses intestins du paresseux à gorge brune (Bradypus variegatus), une espèce vivante en Amérique centrale et du Sud, représente une part importante de sa masse corporelle.

On vous explique! Il paraît que la digestion de cet animal est très lente, prenant presque un mois pour une seule feuille consommer, il ne fait ses besoins qu’une seule fois semaine. Le plus surprenant, c’est que cet animal peut renfermer un tiers de son poids en urine et matières fécales!

