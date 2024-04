Cela fait une semaine que Jodie Foster et à sa compagne Alexandra Hedison se sont dit oui! Un mariage discret et intime.

La semaine dernière, Jodie Foster et sa compagne Alexandra Hedison se sont mariées. Leur union s’est faite dans le plus grand secret et célébré en petit comité.

La comédienne et la photographe sont ensemble depuis un peu plus d’un an. Cette photographe très discrète est l’ex-compagne de la présentatrice Ellen DeGeneres. Cette information a été divulguée par E!News.

Quant à Jodie Foster est mère de deux enfants qu’elle a eu avec son ex compagne Cydney Bernard qu’elle a quitté il y a des années. Dissimulant très bien sa vie privée, Jodie âgée de 51 a renoué il y a plus d’un an avec l’amour en rencontrant celle à qui elle a passé la bague au doigt le weekend dernier. D’ailleurs, c’est son premier mariage.

Comme le mariage a été célébré en secret, aucune photo ni information supplémentaire sont disponible sur l’union de Jodie Foster et sa compagne Alexandra Hedison. Heureux vie à Jodie et Hedison et encore une fois félicitation.

