Le petit séjour de Chris Brown en prison ne sera pas écourté

La demande de libération anticipée de Chris Brown a été rejetée ! Le chanteur devra méditer encore quelques mois en espérant qu’à sa sortie, il changera de comportement.

L’été s’annonce bien sombre pour Chris Brown qui devra rester en prison minimum jusqu’en juin. Selon TMZ, la durée d’emprisonnement du chanteur a été rallongé de deux mois suite au rejet, par le magistrat responsable de sa liberté conditionnelle, de sa demande de libération anticipée.

Rappelons que Chris ne serait as en prison s’il n’aurait pas été renvoyé par le centre dans lequel il était censé apprendre à gérer sa colère et à cause d’une plainte déposée par un homme ayant était agressé par le jeune de 24 ans. Les faits remontent à octobre dernier et se sont déroulés devant un hôtel de Washington.

Chris voulait renter chez lui en attendant le procès car il ne supporte pas la prison, il se dit comme un animal dans une cage mais sa demande a été rejetée. Comme on dit, on récolte ce qu’on sème!

Chris ne sait pas contrôlé sa colère ni ses coups et c’est pas l’affection qui peut y remédier. Même en aimant Rihanna, il l’avait agressé en 2009 la jeune femme a été défigurée. Depuis, la star est connue comme une personne violente et sauvage.