L’allaitement dépassant la durée de trois mois permet de réduire la CRP

Une analyse publiée avant hier avance que l’ allaitement de plus de 3 mois jusqu’à 12 mois minimiserait sensiblement le risque de développer des inflammations chroniques liées à des maladies cardiovasculaires chez l’adulte.

Des scientifiques américains ont remarqué une significativité élevée, constaté via l’analyse du sang prélevé auprès de 7000 personnes, entre un allaitement durant une petite période ou un petit poids de naissance et des niveaux importants de protéine C réactive (CRP), qui est un indicateur de l’inflammation produite essentiellement par le foie.

Les chercheurs de l’Université Northwestern notent que l’allaitement durant une période comprise entre 3 et 12 mois peut réduire de 20 ou 30% la concertration de la protéine CPR dans le sang. Un pourcentage tiré par une comparaison aux personnes n’ayant pas été allaitées. De plus, les scientifiques ont constaté que chaque livre de poids de naissance supplémentaire était liée à une diminution de 5% de la concentration de CRP .

L’analyse met en avance le bienfait de l’allaitement de longue durée, il s’avère que son impacte est semblable ou supérieur à celui des médicaments dans la réduction des niveaux de CRP chez les jeunes adultes.

