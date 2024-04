Ian Somerhalder aussi libre que l’air

Réjouissez-vous, vous avez encore une chance avec le beau Ian Somerhalder! En effet, contrairement à ce qui a été dit, notre vampire est toujours célibataire.

Dure de penser qu’Ian Somerhalder puisse rester longtemps sans une femme vu qu’il a le choix parmi toutes celles qui sont à ses pieds mais il s’avère que l’acteur compte profiter de son célibat.

Beaucoup de rumeurs ont circulé ces derniers temps sur la planète people et certaines évoquaient une relation entre Molly Swenson et Ian Somerhalder. Une nouvelle qui n’a pas ravi les fans de l’acteur de 35 ans.

Seulement, l’ancienne candidate d’American Idol n’a pas traîné pour mettre un terme aux rumeurs en niant cette relation et en évoquant celui qu’elle aime, Randal Hark.

Donc, Ian est bien célibataire mais il paraît qu’il pense toujours à son ex, Nina Dobrev avec qui, il tourne la série Vampire Diaries. Les deux ex tourtereaux sont tout de même resté amis en plus d’être collègues. Il semblerait qu’ils sont toujours aussi complices et passerait de bons moments à deux. Sur les réseaux sociaux, l’acteur américain gâte son ex de compliments et lui laisse souvent des messages intrigants.

