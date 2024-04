Matt Bomer: marié à Simon Halls en 2011…

Matt Bomer est marié!! Et depuis trois ans!! L’acteur aurait épousé secrètement son compagnon Simon Halls en 2011. Une révélation faite par l’acteur lui-même.

Matt Bomer sait se faire discret et surtout préserver un secret. On apprend récemment, grâce à une interview accordée par Matt Bomer, au magazine américain Details qu’il avait annonçait publiquement son homosexualité un an après avoir épousé son compagnon Sinon Halls. Le mariage a donc eu lieu il y trois ans. Le moins qu’on puisse dire que le secret a bien été gardé!



Matt Bomer est un homme comblé, en effet marié depuis 2011 et ayant trois enfants avec son compagnon Sinon Halls.

L’acteur a d’ailleurs incarné dans le film The Normal Heart un homosexuel atteint du SIDA lors du début de l’épidémie dans les années 80. The Normal Heart est inspiré de la pièce The Normal Heart écrite en 1985 par Larry Kramer, un militant pour les droits des homosexuels qu’admire l’acteur de 36 ans qui avoue que cet homme a joué un rôle crucial dans sa vie et dans la découverte de ce qu’il est vraiment.

