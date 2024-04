Laura Prepon met un terme aux rumeurs de sa présumée relation avec Tom Cruise

Laura Prepon a enfin décidé de réagir au déchaînement de rumeurs concernant sa présumée relation avec Tom Cruise. L’actrice dément clairement et formellement ces rumeurs.

Dès l’apparition des rumeurs d’une nouvelle relation entre Tom Cruise et Laura Prepon, l’acteur de 51 avait démenti ses affirmations et voilà que des mois après l’actrice tente une nouvelle fois de clarifier les choses en annonçant qu’elle n’est pas en couple avec Tom. Elle espère ainsi mettre un terme à toutes les rumeurs qui n’avaient pas cessaient même avec la déclaration du concerné.

La star se dit stupéfaite de toute l’imagination des auteurs des rumeurs qui créent le moindre détail dans sa présumée relation avec Tom Cruise. L’actrice se demande bien d’où proviennent certaines situations élaborées par les gens.

Laura qui est âgée de 34 ans a cessé d’avoir des relations sérieuses depuis sa rupture avec Christopher Materson, qui date de 2007. Tom, non plus, n’a pas eu de relations même si des rumeurs assurent qu’il entretenait une relation avec Cameron Diaz peut être qu’après Laura on entendra le nom d’une nouvelle femme.