La semaine européenne de la vaccination: Une bonne occasion pour vérifier son carnet de santé et son savoir

Du mardi 22 avril jusqu’au samedi 26 avril se déroule la semaine européenne de la vaccination. Une semaine consacrée au contrôle de la vaccination de chacun.

La semaine européenne de la vaccination a été élaboré par l’Organisation mondiale de la Santé et a été coordonnée en France par le Ministère de la Santé, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et les agences régionales de santé (ARS).

Cette semaine a pour objectif de mettre à jour les vaccins de chaque personne et savoir davantage sur les vaccins associés à chaque maladie. Il s’ avère important de connaitre les maladies pour lesquelles on a été vacciné et l’importance de la vaccination notamment pour prévention des maladies infectieuse.

L’année 2014 ne sera pas allégée comme l’année précédente, le calendrier des vaccinations sera bien plus compliqué. Sachez que la mission de cette semaine consiste à inciter les personnes à vérifier leurs carnets de santé et l’état de leurs vaccins et surtout de les mettre à jour . Les conseils d’un professionnel de santé seront octroyés à tous ceux qui en ont besoin et ceux grâce aux conférences organisées. Sachez également que des séances de vaccination gratuites seront organisées également afin d’encourager tous ceux qui ne sont pas vaccinés.

