Robert Pattinson en couple ou pas?!

On ne sait plus si Robert Pattinson est toujours célibataire où c’est uniquement ce qu’il veut faire croire car The Mirror avance que la styliste Cleo Wade est la nouvelle conquête de l’acteur.

Si l’on en croît ce que prétend The Mirror, Robert Pattinson ne semble pas autant vouloir profiter de son célibat vu qu’il serait en couple, ou presque, avec Cleo Wade une styliste et la meilleure amie de Katy Perry.

Donc, vous l’avez sûrement compris, cette rencontre entre Robert et Cleo s’est faite grâce à Katy Perry qui est aussi une amie de l’acteur. En effet, la star de Twilight a passé du temps avec Katy Perry et ses amis après sa rupture avec Christen Stewart et parmi ces amis se trouvaient Cleo donc la rencontre a été inévitable.

Une source confie au journal britannique que l’acteur a été charmé par la styliste et qu’ils avaient passé beaucoup de temps ensemble à Coachella. Une confidence qui laisse penser que la jeune femme et le jeune acteur semblent entamer quelque chose ensemble.

Il faut dire que le pauvre Robert fait l’objet de nombreuses rumeurs les dernières en date sont celles de sa relation avec Dylan Penn et de sa relation secrète et torride avec Katy Perry. Pourtant, l’acteur se dit vouloir être célibataire et en profiter.

