Jay-Z comble son absence au mariage de Kanye par deux splendides cadeaux

Jay Z et Beyoncé ne comptent pas assister au mariage de Kim kardashian et de Kanye West. Mais, Jay-Z compte fêter le mariage de son meilleur ami à sa façon.



Jay-Z tout comme Beyoncé ne veulent pas assister au mariage de Kanye et Kim car ce dernier ne sera pas intime. En effet, il est fort possible que le mariage soit filmé et diffuser dans l’émission de télé-réalité L’ incroyable famille Kardashian.

Mais Kanye est tout de même le meilleur ami de Jay-Z donc il n’est pas convenable que le mari de Beyoncé rate une telle occasion, c’est pourquoi il a décidé de faire un cadeau incroyable à son Kanye. Effectivement, le rappeur a décidé de débourser une forte somme pour organiser une fête au papa de North West qui se déroulera au 40/40, un club new-yorkais, c’est du moins ce qu’assure The Mirror. De plus, Jay-z compte dépenser 122 000 euros pour louer un yacht aux jeunes mariés afin de passer une belle lune de miel.

Jay-Z juge que ces deux beaux cadeaux sont capables de compenser son absence au mariage. Le rappeur semble juger que la fête organisée en l’honneur de son meilleur ami sera comme un deuxième mariage plus intime que le premier.