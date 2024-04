L’acteur australien Alex O’Loughlin et sa fiancée Malia Jones se sont dit OUI en secret. Le beau gosse n’est décidément plus un coeur à prendre.

Il semble que les mariages en secret sont devenus une vraie tendance chez les stars! La star de la série américaine Hawaii 5.0, Alex O’Loughlin et sa fiancée Malia Jones se sont mariés secrètement, la nouvelle a été annoncée par le site américain US Weekly.

Alex O’Loughlin a décidé de s’unir à celle qui partage sa vie depuis 2011 et avec qui il a eu un garçon prénommé Lion en octobre 2013, en toute intimité. Leur union en plus du bébé vient unifier encore plus leur petite famille recomposée. En effet, l’acteur est le papa de Saxon âgé de 17 ans, né d’une précédente union, et Malia Jones est la mère de Spike âgé de 4 ans.

Il semble que l’acteur s’est attaché au lieu de tournage de la série Hawaï 5.0 dans laquelle il joue car son mariage à eu lieu également à Hawaï en toute intimité. Aucun autre détail n’a été divulgué sur ce mariage mais dans un lieu pareil, le moins qu’on puisse dire c’est que le couple s’est dit oui au paradis.

