Robert Pattinson veut profiter du célibat

Robert Pattinson est un coeur à prendre, les filles vous avez encore une chance ou pas…. Si l’on en croît ce que’affirme HollywoodLife, l’acteur désirerait rester célibataire!

Il semble que Robert Pattinson en a marre d’être en couple d’ailleurs, une source qui s’est confiée à HollywoodLife, assure que l’acteur veut le temps qu’il faut pour se remettre en ménage avec une fille et que pendant ce temps, il voudrait profiter de ses amis et draguer à sa guise des filles. A priori sa rupture compliquée avec Kristen Stewart l’a impacté bien plus qu’on ne le pensait!

L’informateur précise aussi que le jeune homme âgé de 27 ans est focalisé sur sa carrière et qu’il reste chez lui ou sort avec des amis pour aller à des soirées et que généralement il choix de s’approcher d’une fille ou pas en sachant qu’il en a beaucoup à ses pieds.

D’ailleurs, des rumeurs circulent concernant une relation probable avec Katy Perry ou encore Rita Ora. La source s’exprime sur ce sujet en démentant formellement ces relations. Les deux jeunes femmes sont uniquement des amies mais rien de plus.

