Mariage pour tous: Le bilan

Un an après la promulgation de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux personnes de même sexes, le Journal du Dimanche (JDD) a établi un premier bilan.

Afin de connaître le nombre de mariages des personnes du même sexe depuis l’entrée en vigueur de la loi, une enquête a été menée à partir d’un questionnaire envoyé aux villes de plus de 100 000 habitants.

Le résultat montre que Paris est la ville où il y a eu le plus de mariage homosexuel avec 1332 mariages soit 15,67% des unions en mairie sur ces 12 mois. Par la suite on retrouve Nice avec 12,86% de mariages de personnes de même sexe. Rennes se place à la troisième place avec 10,71% mariage et Montpellier à la quatrième place avec 10,32% mariages.

suivent également de près. Selon le JDD, ces dernières ont la particularité d’avoir uni plus de couples de femmes que de couples d’hommes. Un chiffre différent des chiffres de

L’Insee, a estimé que trois couples de même sexe mariés sur cinq sont masculins alors que ce dernier bilan expose le contraire. Les chiffres liés à la réalisation de cette enquête montrent que ces dernières villes témoignent de l’union de couple de femmes plus que de couple d’hommes.

J’aime ça : J’aime chargement…