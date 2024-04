The Elder Scrolls Online: La rupture ne sera pas aussi dramatique

The Elder Scrolls Online est le premier né de The Elder Scrolls proposant un mode de jeu multijoueurs. Un souhait des fans exaucé par le développeur ZeniMaw Online Studios.

The Elder Scrolls Online est sorti le 4 avril 2014 sur Mac et PC et sur PS4 et Xbox One, la sortie est fixée pour le mois de juin 2014.

La modification majeure apportée au jeu original The Elder Scrolls est un mode de jeu multijoueur. Un mode désiré depuis longtemps par les fans du jeu qui ne supportaient plus la solitude lors de leurs longs voyages sur les terres immenses de Tamriel. Ainsi, The Elder Scrolls Online leur propose de la compagnie, un panier d’aventuriers.

Les personnages se crées de toute pièce par le joueurs en choisissant entre neuf races et quatre classes. Mais le développement du personnage par la suite est la touche qui rend le jeu plus attractif.

Le seul grand point négatif est la nécessité d’un abonnement mensuel qui semble inapproprié. Car les quelques modifications apportées au jeu ne font pas de lui un chef d’oeuvre non plus. C’est pas un jeu qui sera laissé de côté difficilement pour le même style à un tel prix, une panoplie de choix existe…

