Ashton Kutcher et Mila Kunis: Une mini-Mila viendra bientôt au monde

Mila Kunis est enceinte bel et bien enceinte de son premier enfant, son petit ventre est visible même si elle veut le cacher. Il paraît que Mila et Ashton Kutcher seront bientôt les parents d’une petite fille.

Depuis que la rumeur de la grossesse de Mila Kunis a été lancée, tout le monde se focalise sur le ventre de l’actrice. Seulement, Ashton Kutcher et sa fiancée n’ont pas évoqué cette grossesse jusqu’à présent ou du moins évitent d’en parler.

On a bien remarqué que l’actrice tente de cacher son ventre en portant des pulls larges et des couleurs sombres seulement un ventre qui grandit ne peut pas être longtemps caché, tôt ou tard la forme sera visible et c’est le cas à présent! Donc , nous n’avons pas besoin d’officialisation pour assurer que Mila est enceinte.

Par contre ce qu’on ne savait pas c’était le sexe du bébé mais un proche d’Ashton qui a la langue bien pendue a confié à Us Weekly qu’Ashton ne serait pas terrifié d’avoir une mini- Mila. En effet, il semble que Mila est enceinte d’une fille! Une très bonne nouvelle vu qu’elle a toujours rêvé d’avoir une fille.

On se demande à présent quand aura lieu le mariage, avant ou après l’accouchement?!