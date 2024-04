La nouvelle cigarette Ploom aide les fumeurs à continuer de fumer

Sachez que la nouvelle cigarette Ploom n’est pas une cigarette électronique, c’est ce que précise le docteur Bertrand Dautzenberg. Donc, il est nécessaire de dissiper toute forme de confusion.

La nouvelle arrivée sur le marché, la cigarette Ploom, est dévoilée comme une cigarette électronique. Pourtant, le docteur Bertrand Dautzenberg tient à éliminer toute confusion en assurant que ce nouveau produit n’est pas une cigarette électronique.

Le docteur précise que cette cigarette est semblable à une machine de café. Il suffit d’insérer la capsule dans la cigarette et faire brûler le tabac. En ce sens, la cigarette Ploom vire plus vers la cigarette traditionnelle qui brûle également le tabac dans le cas d’une cigarette électronique, il n’y a pas de combustion.

On trouve au sein de cette nouvelle cigarette toute la nicotine qu’il y a dans les feuilles de tabac et dans les autres cigarettes. Ainsi, comme la cigarette traditionnelle, la cigarette Ploom provoque les cancers naturellement liés à la nicotine et ceux liés à toutes les vapeurs toxiques engendrées par la combustion.

Le docteur Bertrand Dautzenberg juge que cette cigarette aide les fumeurs à continuer de fumer et non d’arrêter car la capsule dure 10 minutes. Un intervalle de temps très court au cours duquel le fumeur doit prendre toute la dose et c’est ce genre de consommation qui fait naître l’addiction.

