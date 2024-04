Tom Cruise tourne la page, il remplace Katie Holmes par Laura Prepon

Il semble que Tom Cruise est passé à quelque chose d’autre après Katie Holmes. Si l’on en croît les rumeurs, l’acteur serait en couple secrètement avec Laura Prepon. Il paraît que sur le plateau de la série Orange is The New Black, dans laquelle joue Laura, tout le monde évoque cette relation.

Divorcé de Katie Holmes en 2012, Tom Cruise semble avoir tourné la page! Il paraît que l’acteur entretient en secret une relation avec Laura Prepon, pas aussi secrète vu que tout le monde en parle!

Les rumeurs s’accumulent sur cette prétendue relation et persistent même si notre agent secret l’a démenti fin 2013. D’ailleurs, c’est les collègues de Laura qui sont à l’origine de la relance de la rumeur. En effet, ces derniers pensent que la relation entre Tom Cruise et Laura Prepon existe bien.

Rappelons que les deux acteurs ont été vus ensemble novembre dernier au restaurant Manor Hotel à Los Angeles où l’homme de 51 ans semblait aux anges dans ce cadre romantique. Un autre rendez-vous a été programmé également au restaurant et le troisième a été un dîner chez John Travolta.

Trois rencontres innocentes paraît-il…

