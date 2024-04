Rob Kardashian au bout du rouleau: Il entre en cure de désintoxication

Le clan Kardashian fait face à une crise d’envergure! Divorce, séparation et dépression et les problèmes ne cessent de s’acharner sur cette famille. Voilà que Rob Kardashian entre en cure de désintoxication pour un bon moment.

Les choses vont de plus en plus mal pour la famille Kardashian. A commencer par le divorce de Khloé Kardashian et de Lamar Odom, la séparation de Kris et Bruce Jenner, l’organisation semée d’ambuches de Kim et Kanye West et pour compléter la dépression de Rob Kardashian.

Âgé de 27 ans, le jeune homme s’est enfoncé de plus en plus dans le gouffre de l’alcool et de la drogue et se retrouve à présent au bout du rouleau. Rob voent tout juste de rentrer en cure de désintoxication. Il paraît qu’il est dépressif et accro à la marijuana, à l’alcool et au sirop de codéine.

L’état de Rob s’est d’autant plus aggravé depuis qu’il s’est rapproché de Lamar Odom qui est connu pour sa dépendance à la drogue. Une source confie que le jeune homme est entré au Meadows pour environ un mois afin de soigner ses problèmes de dépendance mais Rob assistera sûrement au mariage de sa soeur prévu pour le 24 mai à Paris.

J’aime ça : J’aime chargement…