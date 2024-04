Eva Longoria est totalement sous le charme de José Antonio Baston

Au cours de l’émission d’Ellen DeGeneres, Eva Longoria a évoqué son nouveau chéri, José Antonio Baston.

Eva Longoria est une femme amoureuse sans aucun doute! L’heureux élu est José Antonio Bastonn un richissime homme d’affaires âgé de 45 ans avec qui elle depuis quelques mois déjà.

Il faut dire que c’est un bon parti et qu’il s’est s’y prendre avec elle. Président de Televisa, le conglomérat médiatique le plus important de toute l’Amérique latine, José se conduit avec sa belle en parfait gentleman si l’on en croît les confidence faite par une source au magazine américain People.

Eva se fait très discrète mais une discrétion très vite perdue lors de l’émission d’Ellen DeGeneres. En effet, Eva confie qu’elle est heureuse avec José et tout en plaisantant elle ajoute qu’elle aime sa façon de s’habiller et qu’à cause de lui, elle doit fournir davantage d’effort côté vêtement. Mais sous savons bien qu’elle est totalement sous le charme de José parce qu’il a de l’humour et de l’esprit, deux traits de personnalités indispensables pour qu’Eva succombe à un homme.

A ce rythme peut-être qu’un mariage aura lieu bientôt….

J’aime ça : J’aime chargement…