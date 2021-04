Grossesse: Mangez suffisamment mais pas pour deux!

Des scientifiques californiens avancent que si la prise de poids d’une femme était trop élevée ou pas suffisamment importante pendant sa grossesse, le risque de surpoids de son enfant serait accru de 60 à 80%.

Les chercheurs ont étudié les données liées à 4.145 femmes ayant accouché entre 2007 et 2009 en Californie du Nord et ont suivi les dossiers médicaux de leurs enfants entre l’âge de 2 et 5 ans.

Les résultats de l’observation ont été publiées dans la revue American Journal of Obstetrics and Gynecolgy et démontrent que 20,4% des enfants dont les mères présentaient un surpoids durant la grossesse sont obèses ou en surpoids.

Près de 19,5 % des enfants dont les mères n’avaient pas pris assez de poids durant la grossesse présentent le même problème à savoir un surpoids ou une obésité.

Par contre,14,5 % des enfants dont les mères dont la prise de poids avait été « normale » ou similaire aux recommandations établies présentent ses même troubles.

Les scientifiques indiquent que les femmes dont l’indice de masse corporelle (IMC) était normal avant la grossesse, mais ayant pris du poids après, affichaient un risque estimé à 80% de mettre au monde un enfant qui sera par la suite obèse ou en surpoids.

Sachez que les valeurs de prise de poids préconisée par l’Institut de médecine sont de 5 à 9 kg pour un IMC supérieur à 30, de 7 à 11 kg pour un IMC compris entre 25 et 29 , de 11 à 16 kg si l’IMC est compris entre 18,5 et 25 et enfin de 13 à 18 kg si l’IMC est inférieur à 18,5 kg.

