Corée du Sud: Un bateau transportant 459 personnes a été submergé

Le bateau à bord duquel se trouvaient 459 personnes a fait naufrage. Plus de quatre personnes sont décédées et 300 personnes sont portées disparues.

Le ferry en question transportait 459 personnes, dont l’équipage et 325 lycéens pour la plupart sur l’île touristique de Jeju. Si les chiffres sont bien exacts au moins quatre personnes sont mortes et plus de 300 sont toujours portées disparues après son naufrage en Corée du Sud. Aux dernières nouvelles, 164 personnes ont été repêchées de l’eau.

L’accident qui s’est produit hier a lieu lieu à quelque 20 km de l’île de Byungpoong. Il s’agissait d’une excursion à Jeju, un des hauts lieux touristiques de Corée du Sud et parfois appelé « le Hawaï sud-coréen ».

Des photos diffusées à la télévision hier affichaient le degré de submersion du bateau. C’était impressionnant et effrayant à la fois, le ferry penché à un angle de 45 degrés puis d’autres photos le montraient quasiment enfoui sous l’eau.

Un témoignage évoque un choc et un grand bruit. Il paraît que le bateau a heurté le fond sous-marin. D’ailleurs un signal de détresse a été envoyé à 9 heures soit 2h en France.

