Beyoncé: demoiselle d’honneur de Kim Kardashian

Des proches de Beyoncé ont déclaré que la chanteuse aurait accepté d’être l’une des demoiselles d’honneur lors du mariage de Kim Kardashian et de Kanye West qui se déroulera à Paris le 24 mai prochain.

On a du mal à comprendre Beyoncé en ce moment. Des proches de la chanteuse assuraient que la star ne compte pas aller au mariage de Kim Kardashian et de Kanye West à cause de la présence des caméras de l’émission de télé-réalité L’incroyable famille Kardashian. Pourtant, ses même proches déclarent à présent que la Queen B aurait accepté d’être la demoiselle d’honneur de Kim kardashian le 24 mai à Paris.

Beyoncé et Kim Kardashian sont amies depuis que cette dernière est en couple avec Kanye West car il est un ami de longue date de Jay-Z donc forcément les deux femmes allaient devenir également amies. Donc , il ne serait pas convenable de rater une telle occasion pour des caméras! D’autant plus que le mariage de Kim et Kanye est très attendu et un événement majeur dans le monde des peoples et qui plus est sera dans une des plus belles villes au monde.

Des témoignages assurent que Kanye West est au sommet du bonheur depuis que Beyoncé a donné son accord pour le rôle qu’elle jouera lors du plus beau jour de la vie de Kim et Kanye.