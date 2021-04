La consommation de sucre préserve l’harmonie du couple: c’est prouvé!

Une étude venant d’être publiée par l’Académie Américaine des Sciences (PNAS) avance qu’un taux de glycémie élevé est un bon moyen pour apaiser les tensions au sein d’un couple.

Qui aurait pensé qu’un chocolat, gâteau, bonbon…pourrait être un remède pour préserver la paix dans un couple! Pourtant c’est le cas et une analyse le prouve!

L’Académie Américaine des Sciences (PNAS) vient de publier une analyse originale certes mais très intéressante sur le rapport entre le taux de glycémie et le taux d’agressivité. Les résultats de cette étude sont surprenants, ils exposent qu’un taux de glycémie élevé diminuait l’agressivité.

L’étude a été menée dans un cadre assez amusant. Effectivement, les scientifiques ont demandé à plus de 107 couples d’utiliser une poupée vaudou censée représenter le ou la conjointe et 51 épingles et ce durant 21 jours et chacun devait faire part de son taux de glycémie présent dans le sang et ce deux fois par jour.

Ainsi, chaque soir, le couple devait planter un nombre d’épingles associé au degré d’agacement envers son partenaire et au moment de le faire ,chacun devait noter son sentiment à cet instant.

Les chercheurs découvrent que plus il y avait d’épingles présentes, plus le taux de glycémie était faible même si le couple se dit satisfait de sa relation. Il s’avère que pour maîtriser son émotion notamment son agressivité, il est nécessaire d’avoir beaucoup de glucose. La carence en glucose est à l’origine de cette agressivité.