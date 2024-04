Jennifer Aniston: le cupidon de Gwyneth Paltrow et Orlando Bloom

Jennifer Aniston semble avoir envie de jouer les cupidon entre ses deux amis Gwyneth Paltrow et Orlando Bloom. D’après le magazine britannique Heat, l’actrice rêverait d’organiser un rendez-vous entre ses amis Gwyneth Paltrow et Orlando Bloom.

Jennifer Aniston veut faire profiter ses amis de son bonheur. Bientôt mariée à Justin Theroux, l’actrice de 45 ans est aux anges au point de vouloir propager ce bonheur à ses amis. Ainsi, la star projette de rassembler ses deux amis célibataires à savoir Gwyneth Paltrow et Orlando Bloom et qui s’avère être depuis peu séparés d chanteur Chris Martin et de la top model Miranda Kerr.

C’est la confidence de Gwyneth Paltrow à propos d’Orlondo Bloom qui a mis la puce à l’oreille de Jennifer Aniston. D’ailleurs Jennifer compte parler de son envie à son amie Gwyneth et si celle-ci accepte, Jennifer organisera un dîner chez elle afin de réunir les deux célibataires en plus d’autres couples dans le but de dissimuler l’objectif de ce rendez-vous fabriqué en toute pièce.

On verra si cette petite fête, si elle a lieu, fera naître un nouveau couple ou intensifiera uniquement les amitiés.

