Leonardo Dicaprio et Toni Garrn ne se font pas discrets sur une plage de Bora Bora

Leonardo Dicaprio et Toni Garrn jouent depuis mai 2013 les discrets pourtant ils sont loin de l’être…

En couple depuis quelques mois déjà, Leonardo DiCaprio et Toni Garrn ne s’affichent presque pas en public ensemble et n’évoquent pas leur relation. Malheureusement, la discrétion n’est leur point fort. Les tourtereaux ont été repérés à plusieurs reprises lors de chacune de leurs vacances.

Récemment, le couple a été détecté sur une plage de Bora Bora et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ont oublié leur devise! En effet, après une courte mais remarquable apparition au festival californien de Coachella, Leonardo et Toni se sont envolés pour les plages idylliques de la Polynésie.

Bon au moins maintenant c’est sûr, Leonardo et Tony sont bien ensemble et pour l’instant s’est fait pour durer malgré ce que pensent bien nombre de personnes. Cela fait déjà presque un an que l’acteur et le mannequin de 21 ans se fréquente. Il faut dire que notre acteur de 39 ans a du charme, un détail qu’on ne peut nier. C’est le quatrième Ange de Victoria’s Secret qui est pris au piège de Leonardo. En effet, après Gisèle Bündchen, Bar Refaeli, et Erin Heartherton, c’est autour de Toni Garrn.

