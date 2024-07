Rock On Fire in Tunisia: Bientôt les tickets disponibles

RoF ou Rock On Fire, un festival de musique Metal qui aura lieu le 3 septembre 2011 à la Couple d’El Menzah, une première édition qui promet déjà gros avec une sélection de groupes de renommée internationale, Graveworm, Visions Of Atlantis et Neaera avec la participation probable d’un quatrième groupe qui nous vient de la France, Shadyon. Avec ces internationaux, la scène Metal tunisienne sera représentée par deux groupes, Deadmoon et Flaggelation.

L’événement, qui aura lieu le 3 septembre, se déroulera sur une journée, à partir de l’après-midi jusqu’à minuit pour un spectacle riche en participation et puissant avec les performances des différents groupes.

Un seul prix a été fixé pour les tickets, 30 dinars seulement pour voir un minimum de cinq groupes de renommée.

La vente des tickets débutera dans quelques jours et plusieurs points de ventes ont été fixés par l’équipe organisatrice et ses partenaires dont Tixup.com.

Rappelons que huit personnes ont gagné des tickets gratuits et seront contactées prochainement pour récupérer leurs passes.

Points de ventes:

Centre culturel et sportif d’El Menzah 6

Tixup.com (pour la zone du Bardo/Manouba – coordonnées)

Music Plus (boutique de ventes d’instruments de musique – Tunis centre-ville)

Bizerte: contacter Marouen au 20 09 53 23

Sousse: contacter Louay au 27 14 56 95

