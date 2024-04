Lily Allen n’arrive pas à se remettre de ce qu’elle a vécu lors de la perte de son enfant

Il y a quatre ans, Lily Allen avait fait une fausse couche alors qu’elle était à 6 mois de grossesse, une épreuve qu’elle n’arrive pas à surmonter jusqu’à présent.

Lilly Allen a bien voulu faire part de sa souffrance pour la première fois lors d’une interview accordée à The Sun. C’était en 2010 que la chanteuse, âgée maintenant de 28 ans, avait perdu son bébé alors qu’elle était au sixième mois de grossesse. Lilly confie à The Sun qu’elle avait tenu son enfant mort dans ses bras et avoue que c’était vraiment douloureux et terrible à vivre. La jeune femme précise que c’est une des choses les plus dures qui puissent arriver à quelqu’un.

La chanteuse a tenu à souligner le fait qu’elle n’arrive pas jusqu’à présent de dépasser cette épreuve et de la surmonter totalement. Elle avoue ne pas accepter et de ne jamais pouvoir accepter cette perte car elle est insurmontable.

Lily a été victime d’une septicémie, elle a failli mourir mais elle avoue avoir été tellement choqué d’avoir perdu son bébé qu’elle ne pensait plus à sa mort ou vie.

A présent, la chanteuse est la maman d’Ehtel âgée de 2 ans et de Marnie âgée d’un an. Même, si c’est une maman comblée la perte de son premier enfant de son mari Sam Cooper n’a pas pu être oubliée par la venue de ses deux petites filles.

