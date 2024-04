Elizabeth Olsen: c’est pas facile d’être la soeur des jumelles Olsen

Elizabeth Olsen a avoué lors d’une interview pour le Marie Claire US que sa carrière a été ralentit en raison du succès rencontré par ses deux sœurs Mary-Kate et Ashley.

Elizabeth Olsen souffre de la célébrité de ses soeurs c’est ce que laissent penser les confidences de la jeune femme de 25 ans. En effet, Lizzi Olsen a avoué lors d’une interview pour le magazine Marie Claire que sa carrière était freinée par Mary-Kate etAshley qui connaissent la popularité depuis leur jeune âge.

La sœur cadette des jumelles confie qu’elle a du travaillé dur pour prouver qu’elle méritait ses rôles, elle précise qu’elle relève le défi et qu’elle persévéra. Elizabeth doit sans cesse être comparée à ses soeurs ce qui n’est pas facile à vivre, elle doit évoluer à l’ombre de ses soeurs ce qui doit surement perturber la jeune femme.

Elizabeth Olsen ne compte pas lâcher l’affaire et estime qu’elle apprend même en décrochant des petits rôles et qu’elle n’a pas honte d’opter pour ce choix et de sauter sur toutes les occasions qui se présentent.



