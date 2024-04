Une nouvelle technique permettant de traiter le cancer de la prostate

Un nouveau traitement a été développé afin de repérer la tumeur et réduire les effets secondaires. Baptisé Focal One, cet appareil rassemble imagerie IRM et échographie 3D.

Un nouveau traitement par ultrasons du cancer de la prostate, rassemblant pour la première fois imagerie IRM et échographie 3D voit le jour. Baptisé Focal One, il est disponible à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon (Rhône) et a pour mission de repérer la tumeur et minimiser les effets secondaires.

Cet appareil révolutionnaire a été fabriqué par la société EDAP TMS à Vaulx-en-Velin près de Lyon, il constitue le premier dispositif au monde rassemblant l’imagerie par IRM qui détecte l’emplacement de la tumeur, et l’ échographie 3D et les ultrasons focalisés à haute densité.

Il s’avère que 80% des «cancers localisés» de la prostate sont potentiellement «curables». Mais à présent grâce à la chirurgie, la radiothérapie ou les ultrasons, la prostate peut être traitée dans sa totalité

Le Dr Albert Gelet, du service d’urologie et de transplantation souligne tout de même qu’il est probable que «des risques élevés d’incontinence urinaire ou de séquelles sexuelles» apparaissent.

Le Dr Crouzet précise que la technique fusionnant l’IRM et l’échographie a permis d’obtenir des résultats favorables, seulement, cette technique n’a «pas encore été validée comme standard thérapeutique» , elle est toujours dans une phase d’expérimentation. Cette phase peut malheureusement durer des années.

