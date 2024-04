Hilary et Mike: un divorce qui ne verra pas le jour

Bonne nouvelle concernant le couple Hillary Duff et Mike Comrie, le couple s’offre une autre chance. Ainsi, le divorce ne verra pas le jour pour l’instant. Le voyage aux Bahamas semble avoir réglé le problème.

C’était en janvier dernier qu’ Hillary Duff avait déclaré publiquement que son couple était mort et qu’après 3 ans et demi de mariage, Mike et elle ,c’était fini.

La belle blonde de 26 ans avait annoncé qu’elle et Mike c’était fini et elle avait remercié ses fans et amis pour leurs messages. Elle avait précisé sur Twitter que c’était dur mais qu’ils seraient unis pour surmonter cela.

Mais, le joueur de hockey Mike Comrie n’avait pas dit son dernier mot, on avait appris qu’il tentait de reconquérir sa femme et sauver sa famille. Il a enfin réussi! En effet, l’homme de 33 ans a supplié sa femme lors d’un voyage aux Bahamas, pour des vacances en famille, de ne pas briser la famille en se laissant une nouvelle chance.

Hilary n’a pas pu refuser et le couple semble vouloir toujours être ensemble d’autant plus qu’ils ont Lucas âgé de 2 ans. Voilà comment un voyage initialement prévu pour parler du divorce réconciliation.

J’aime ça : J’aime chargement…