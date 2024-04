Une nouvelle conquête pour Zac Efron

Zac Efron semble envisager débuter une nouvelle histoire l’une de ses collègues de tournage, Halston Sage. La semaine dernière, Zac et Halston ont assisté à un match de basket-ball.

Récemment, les mauvaises nouvelles sur Zac Efron s’accumulaient. En effet, il semblerait que l’acteur serait de nouveau tomber dans ses mauvaises habitudes: alcool, drogue…

Sa famille avait fait part de son inquiétude sur ce sujet d’autant plus que Zac a été violenté sans aucune raison apparente alors qu’il se trouvait dans un quartier connu pour être le siège de dealers de drogue. Bien sûr Zac a justifié sa trajectoire par une envie de sushi en plein milieu de la nuit, bref le mensonge était trop visible!

Mais voilà qu’on apprend enfin une bonne nouvelle. Le beau gosse serait probablement en couple! Sa nouvelle proie est l’une de ses collègues de tournage, Halston Sage. L’acteur aurait invitée l’actrice peu connue du grand public à un match de basket-ball et d’après les clichés on peut voir que Zac et Halston sont très complices. Les deux soutiennent les Los Angeles Lakers avec des grands sourires et des regards assez provocateurs.

Enfin, il semble que l’histoire suit son cours pour l’instant. Affaire à suivre…

