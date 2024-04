Jonny Depp veut 100 enfants, Ambert Heard a du fils à retordre

Johnny Depp a confié à E !qu’il voulait 100 enfants si possible. Une déclaration qui pourrait faire fuire Amber Heard!

Johnny Depp a avoué à E! qu’il voulait avoir 100 enfants. L’acteur est déjà père de deux enfants . En effet, Jonnhy a eu une fille, Lily Rose âgée de 14 ans, et un garçon, John âgé de 11 ans avec Vanessa Paradis.

Il semble que deux enfants ne suffisent pas, notre pirate voudrait encore plus! La star de 50 ans avait avoué qu’il adorait les enfants et qu’il en avait deux déjà parfaits comme il explique à ET Online. Il a même ajouté qu’il en ferait 100 si possible. Mais bon toute femme fuirait en entendant ce nombre.

Enfin, s’il veut vraiment épouser Hamber , Jonny doit oublier sa volonté d’avoir 100 enfants. D’ailleurs, il semble que la jeune femme de 27 ans a totalement ensorcelé notre Jonny qui ne cesse de vanter ses mérites. Dernièrement, il avait avoué que sa fiancée lui fait du bien en évoquant sa sagesse, sa douceur et sa clairvoyance.

Encore une fois, il déclare qu’Amber Heard lui convient très bien et que c’est une fille très gentille. L’acteur ne cesse de déclarer indirectement sa flamme à sa belle jeune blonde.

