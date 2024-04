Thomas et Nabilla: de la planification du mariage à la rupture

Les rumeurs de rupture concernant Nabilla et Thomas s’accumulent de plus en plus. Pour y mettre un terme, Thomas Vergara a dû officialiser sur Twitter sa séparation de Nabilla.

Les bruits de la rupture de Nabilla et Thomas courent de plus en plus. Des rumeurs qui s’avèrent corrects vu le message posté par Thomas Vergara sur Twitter. Il aurait fallu uniquement deux mots, qui sont nouveau et départ, pour que les fans s’enflamment.

Les spéculations trouvent enfin un fondement! Le jeune homme a officialisé sa rupture avec Nabilla sur le site de micro-blogging en annonçant tout simplement qu’il confirme être séparé de Nabilla. Une confirmation qui choque beaucoup de personnes en commençant par le jeune frère de la belle brune.

En effet, Tarek Benattia ne semblait pas savoir que sa soeur n’est plus en couple avec Thomas. D’ailleurs, il a commenté le message de Thomas en lui demandant de l’appeler et qu’il y a urgence.



Cette rupture semble surprenante car le couple était censé préparer le mariage! C’est une affaire à suivre… Peut être que les tourtereaux se réconcilieront.

J’aime ça : J’aime chargement…