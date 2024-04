Rencontrer Beyoncé n’est pas toujours une bonne nouvelle: Hors de la scène elle est terrifiante

Beyoncé est continue à dévoiler sa vraie nature. Un visage qui plaît de moins en moins à ses fans. Après avoir ignoré son demi-frère sans-abri voilà que la chanteuse fait virer une employée d’un grand magasin de luxe.

Beyoncé a l’air de tout sauf d’une Queen!! Nous avons appris récemment que la star ne se préoccuper pas de la situation de son demi-frère âgé de 4 ans et demi qui est en ce moment dans la rue avec sa famille. Un désintérêt qui choque plus d’un fan! Une des stars, soi-disant, les plus généreuses ne vient pas en aide à un enfant qui est sans-abri et qui plus est son demi-frère.

Il semble que la maman de Blue Lvy continue à montrer une facette d’elle qui laisse indésiré. En effet, récemment on a appris que la chanteuse a fait virer une employée de magasin de luxe parce qu’elle a publié sa photo sur twitter.

Un témoin a confié que Beyoncé était venue dans la boutique de luxe de New York, Le Bergdorf, et a tenté comme dans ses habitudes de se faire passer pour une reine. Il faut dire que Beyoncé est du style à vouloir que tout soit comme elle le veut et si ce n’est pas le cas, elle s’en prend au personnel.

Le témoin a assuré avoir remarqué la tension de toute l’équipe du magasin en raison de la réputation de la Queen qui fait virer tous ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté.

L’année passée, la star a fait virer une jeune vendeuse du rayon bijouterie pour atteinte à sa vie privée. La jeune femme était excitée de voir la chanteuse, c’est pourquoi elle a pris une photo de Beyoncé et l’a posté.

