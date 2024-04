Gwyneth Paltrow porte toujours son alliance, signe d’une probable réconciliation avec Chris Martin

A l’occasion de l’anniversaire de son fils Moses , Gwyneth Paltrow avait posté une photo. Une photo assez spéciale vu que dessus l’actrice porte toujours son alliance. Un détail qui pourrait signifier que Gwyneth et Chris auraient sur le chemin de la réconciliation.

Après 10 ans de mariage Gwyneth Paltrow et Chris Martin ont décidé de se séparer. Le couple avait annoncé qu’en dépit de l’amour éprouvé l’un pour l’autre, ils ont fait le choix de se séparer.

Il semble que l’actrice et le leader du groupe Coldplay auraient pris cette décision afin de sauver leur amitié et pour préserver l’équilibre familial. Les voisins du couple avaient confié qu’ils se disputaient beaucoup à la maison. Donc,cette séparation paraît être le meilleur choix.

Le couple a tout de même conserver l’esprit de famille, d’ailleurs, ils ont été vu récemment de bonne humeur avec leurs deux enfants Apple et Moses. Le plus surprenant est que l’actrice porte toujours son alliance on a eu la preuve via une photo postée par elle le jour de l’anniversaire de son fils. Cette alliance pourrait signifier que le couple n’a pas totalement tourné la page et qu’une réconciliation est toujours possible.

