Katy Perry – John Mayer: La vengeance est un plat qui se mange froid!

Katy Perry ne compte pas laisser passer aussi simplement les infidélités de John Mayer. Une source confie à Heat que la chanteuse se venge en le critiquant et en se moquant de lui avec ses amis.

C’était en février que le couple John Mayer et Kate Perry s’était séparé suite aux infidélités répétées du John mais aucune annonce officielle et publique n’a été effectuée jusqu’à présent.

Agacée par le comportement de son ex, la chanteuse a tenu à lui rendre l’appareil mais d’une façon différente. D’ailleurs, un proche confie au magazine britannique Heat que Katy s’est lancé dans une revanche qui devient de plus en plus exagérée surtout qu’elle divulgue des détails très intimes.

En effet, Katy se lâche au point de détailler avec ses amis certains aspects de son intimité avec John Mayer. Ses amis jugent que la chanteuse doit extérioriser ses sentiments afin de tourner la page. Donc, la jeune femme de 29 ans suit les conseils de ses amis au point de tomber dans l’exagération. Mais, tous ses proches la laissent faire car ils jugent que le musicien le mérite en raison de son comportement irrespectueux envers elle.

Katy à sa façon de se venger mais cela n’empêche pas qu’elle souffre. La star a d’ailleurs envisager de consulter un hypnothérapeute afin de reprogrammer son cerveau pour oublier totalement et définitivement John. C’est du moins ce qu’a confié un proche dans le magazine britannique Grazia.

