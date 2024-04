Les 40 ans de Victoria Beckham: Quelles surprises l’attendent?!

Le 17 avril Victoria Beckham fêtera son 40 éme anniversaire. Une occasion pour que le clan Bekham lui réserve une belle surprise.

Dans quelques jours Victoria Beckham soufflera ses bougies. David, Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper Beckham ont décidé de faire une surprise à la reine de la famille Bekham. Même si la styliste ne compte pas faire les choses en grand, sa famille et ses amis ont décidé de ne pas suivre ses recommandations. Ainsi, un proche de la famille Beckham a confié à Hello ! Magazine que Victoria fêtera deux fois son quarantième anniversaire. Une fête sera célébrée aux Etats-Unis et une autre à Londres.

Concernant son anniversaire Américain, Victoria aura droit à de grandes surprises selon les dires de la source. En effet, ses amis dont Eva Longoria et Kate Beckinsale ont pour but d’offrir un anniversaire sans précédent à leur amie. L’informateur ne précise pas ce qu’attend Victoria lors de son anniversaire Londonnier mais ce qui est sûr c’est que ce sera super à l’image de la belle.

D’un autre côté David compte lui aussi réserver à sa bien aimée des surprises qu’elle n’est pas prête d’oublier de sitôt. Il compte mettre sa touche personnelle lors de la célébration des 40 ans de sa femme.

J’aime ça : J’aime chargement…