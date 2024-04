Décès de l’animatrice Peaches Geldof

Peaches Geldof âgée de 25 ans est décédée. L’animatrice a été retrouvée sans vie à son domicile, dans le Kent.

Hier, la BBC News a confirmé la mort de l’animatrice Peaches Geldof. Une triste nouvelle d’autant plus que la jeune femme est morte à seulement 25 ans. Retrouvée sans vie dans le Kent au Royaume-Uni, l’animatrice télé britannique semblait bien la veille de sa mort.

Bob Geldof, le père de Peaches, n’a pas tardé à s’exprimer dans un communiqué officiel en annonçant que sa fille était décédée. Le musicien a fait part de son choc et la tristesse éprouvée par toute la famille.

Bob a tenu à parler de sa fille en assurant que Peaches était la plus sauvage, la plus amusante, la plus intelligente et la plus ouverte d’esprit.

Les circonstances de la mort de l’animatrice demeurent brumeuses. Pour l’instant aucune information n’a été divulguée concernant cette mort qui semble inexplicable et surtout soudaine.

Ces derniers temps, Peaches Geldof a fait face à des problèmes de poids. D’ailleurs, sa maigreur a préoccupé beaucoup ses proches. Mais cette mort soudaine bouleverse tout le monde vu que la jeune femme s’était montré sur les réseaux sociaux en publiant des photos de famille et spécialement sa mère, Paula Yates, décédée d’une overdose en 2000.

