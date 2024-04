Michael Fassbender et Naomi Campbell seraient le nouveau couple Hollywood

Il semble que Naomi Campbell a fait une nouvelle victime qui n’est autre que Michael Fassbender . Dernièrement les deux stars ont été vues très proches et tactiles dans un carré VIP londonien…

Naomi Campbell qui était invitée à l’inauguration d’une exposition sur la mode italienne au musée Victoria et Albert à Londres a défilé aux côtés de Liz Hurley et Rita Ora. Mais sa présence n’était pas tout à fait professionnelle mais plutôt personnelle si l’on en croît ses amis et l’enquête du journal anglais The Sun. La belle brune cachait un rendez-vous derrière sa venue à Londres, un rendez-vous programmé avec un bel inconnu!

Le top model serait aller au Mayfair’s Club Coya et a été vu avec Michael Fassbender qui enfin de compte est cet inconnu dont l’identité n’a pas été révélé par Naomi. Il paraît que les deux stars se sont direct dirigés vers le carré VIP pour plus d’intimité et d’après certains témoignages des autres VIP l’acteur de 37 ans et le top model de 43 ans auraient dépassé le stade de faire connaissance vu qu’ils étaient plutôt très proches et tactiles.

Un nouveau couple vient de naître. Entre un Don Juan et un caractère assez complexe, l’animation est garantie!