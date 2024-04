Sidaction 2014: Une générosité de 5 millions d’euros

L’opération de levée de fonds pour la recherche et la prévention contre le sida s’est très bien déroulée,. Ainsi, le Sidaction 2014 a permis de collecter 5 millions d’euros de promesse de dons.

Le Sidaction qui a fêté ses 20 ans a permis une collecte de 5 millions d’euros de promesses de dons. Une bonne somme pour donner un bon coup de pouce aux recherches luttant contre cette maladie.

L’association a fait part de son bonheur dans un communiqué citant que c’est la vingtième année que le Sidaction peut compter sut le soutien du public.

Cette année, la collecte avait été un peu plus légère que celle de l’année passée qui était de 5,1 millions d’euros, une récolte supérieure à celle de 2012 de 900.000 euros.

L’association indique dans le communiqué que la chaîne de solidarité existant depuis la création du Sidaction lui a permis de récolter 300 millions d’euros qui ont été divisés à parts égales entre d’une part, l’aide aux malades et la prévention et d’autre part à la recherche et aux soins. En ce sens, Sidaction est une association financée à 93 % par des dons privés. L’association précise que 70% des dons seront dédiés aux missions locales, 22% seront consacrés à financer les frais de collecte et 8% couvriront les frais de gestion.

