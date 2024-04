Kanye West supplie les élites pour accepter sa femme

Fiancé depuis octobre dernier, le rappeur Kanye West en serait à supplier le gratin hollywoodien à inviter sa femme lors de soirées prestigieuses.

En effet, la star de 36 ans en couple avec Kim Kardashian et papa d’une petite fillette de 10 mois, a du mal à accepter son union avec Kim aux élites du showbiz à Hollywood.

Selon une source proche du couple, Kanye en serait au point de supplier certaines personnes de l’élite du showbiz à convier Kim lors de certaines événements et fêtes privées puisque beaucoup d’entre eux refusent d’inviter la femme du rappeur.

Parmi les soirées refusées à Kim Kardashian, la soirée très chic de Vanity Fair Oscar le mois dernier, à laquelle Kim n’a pas été invitée mais également sa mère Kris Jenner.

En effet, pour certains événements et soirées, Kanye est bien évidemment invité et il est le bienvenu mais Kim et sa mère ne sont simplement pas les bienvenues dans certains endroits.

En effet, Kim aurait peut être pu être invitée, seulement sa mère, Kris Jenner, est la goutte qui a fait déborder le vase. « Kim n’est tout simplement pas la bienvenue dans certains endroits alors que son futur mari Kanye, par contre, l’est.« , déclare cette source proche du couple qui ajoute que Kanye West arrive, généralement, à obtenir tout ce qu’il veut, surtout auprès de personnes assez influentes comme les chefs de studio ou les responsables d’événements. « Il n’hésite jamais à négocier« .

Récemment, Kanye West a réussi à négocier la couverture du magazine Vogue dans sa version américaine auprès de la rédactrice en chef Anna Wintour.

Kanye West et Kim Kardashian ont fait parler de leur couple ces dernières semaines, surtout avec l’annonce de leur mariage prévu le mois prochain à Paris.

