Souad Ben Slimane sera sur la scène du Palais Abdellia avec Padam Padam

La réussite de l’événement Dream City n’a pas laissé les organisateurs se contenter seulement de ce concept. En effet, ils nous feront découvrir ce Jeudi 28 Juillet 2011 au Palais Abdellia (La Marsa) une performance théâtrale écrite et interprétée par Souad Ben Slimane sous le nom de « Padam-Padam« .

Synopsis de la pièce:

une femme qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Edith Piaf. Le back story du personnage:

Il s’appelait Marcel et lui disait toujours « tu ressembles à la môme ». Cela la mettait dans tous ses états…Elle aurait souhaité qu’il la compare à Liz Taylor ou Marylin…Mais depuis qu’il est mort dans un accident de voiture, elle s’est prise carrément pour Piaf…Chaque après midi, elle va à la rencontre des passants pour chanter « Padam » et crier sa colère contre ces gens qui conduisent mal, qui aiment mal, qui rêvent mal, qui chantent mal, qui gouvernent mal, qui parlent mal, qui communiquent mal, qui ne délèguent pas, qui ne tolèrent pas, qui ne comprennent pas et qui ne savent pas que la Tunisie est le pays des rêves, certains se réalisent et d’autres peut être pas !

Il y aura 3 représentations, chacune dure 30 minutes: 22h – 22h30, 23h – 23h30 et 00h – 00h30.

J’aime ça : J’aime chargement…