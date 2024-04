Jean Dujardin bientôt dans un film de Claude Lelouch?

L’acteur français Jean Dujardin serait sur le point de tourner bientôt un film avec Claude Lelouch. Ce dernier aurait craqué pour le talent de l’acteur ayant fait ses débuts avec la télé-série « Un gars, une fille ».

Selon le magazine People, Jean Dujardin aurait trouvé un accord avec le réalisateur Claude Lelouch, rapporte le magazine qui cite, comme source, une interview accordée par M. Lelouch à Allociné. « C’est un film, normalement, qu’on devrait tourner au moins de janvier. Avec Jean Dujardin et Elza Zylberstein« , déclare le réalisateur.

Le film, une sorte de comédie, sera tourné en Inde correspondrait, selon le réalisateur, à une road-movie à travers ce pays. La même source indique la musique jouera un rôle très important dans le film.

Très enthousiaste par ce film, le cinéaste est même allé à annoncer le titre de son film, Un plus une. « C’est un film qu’on a très, très envie de faire avec Jean et Elsa. On est en train de tout faire pour le faire« , a-t-il ajouté.

Cependant, la présence de Jean Dujardin reste encore à confirmer.

Le film racontera l’histoire d’un couple qui part en Inde pour un voyage… un peu spécial et le tournage de ce long-métrage commencerait, normalement, en janvier 2015.

J’aime ça : J’aime chargement…